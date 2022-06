Niegan que Rodolfo Hernández sea el Donald Trump colombiano

Difícil de encasillar, el candidato colombiano Rodolfo Hernández ha sido comparado con políticos como el expresidente estadounidense Donald Trump. “Rodolfo es Rodolfo”, aseguró su estratega Ángel Becassino, quien hace cuatro años fue el asesor de campaña de su directo contendor, el izquierdista Gustavo Petro.

“Me entrevistan de Brasil y me hablan de (Jair) Bolsonaro, en Argentina me hablan de Javier Milei. Me entrevistan de cualquier lado y hablan de (Nayib) Bukele o de Trump, pero no, lo que pienso es que probablemente en un futuro cercano aparezcan en Ecuador, Perú, Bolivia, en cualquier lado, candidatos que viendo el impacto que ha tenido Rodolfo, lo imiten”, dijo Becassino en entrevista con The Associated Press.

Hernández, un magnate de bienes raíces de 77 años, era hace unos meses poco conocido en Colombia por haber sido el alcalde de Bucaramanga, una ciudad intermedia. Con su discurso coloquial y directo impulsado en redes sociales contra la clase política tradicional y la corrupción, logró un rápido ascenso convirtiéndose en la sorpresa electoral al llegar al balotaje con un 28% de la votación y competir por la presidencia con el izquierdista Gustavo Petro, quien obtuvo el 40% de los votos.

En una tensa y reñida campaña electoral, los colombianos van a elegir entre dos propuestas con rasgos populistas que representan un giro con respecto al actual presidente conservador Iván Duque, quien no goza de popularidad luego multitudinarias marchas en contra de sus políticas de gobierno y de afrontar la pandemia que ha profundizado la desigualdad.

Becassino define a Hernández como un populista de “extremo centro”. “Su autoridad fuerte es de un populista de derecha. Por el otro lado, el enfoque prioritario en lo social y en el desarrollo de los puntos de los acuerdos de paz que se fijaron en La Habana (con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), hacen que Rodolfo sea un hombre de sensibilidad abierta”, agregó.

El estratega decidió desarrollar lo que considera el principal potencial de Hernández: su franqueza. Sin embargo, admite que a veces es un arma de doble filo y que hay salidas en falso que cuestan políticamente, por lo que tiene que hacer control de daños.

Hernández ha dicho, por ejemplo, que admira a Adolf Hitler y luego que se trató de un lapsus, porque en realidad quiso referirse al científico Albert Einstein. Recientemente, ha sido polémica su propuesta de declarar conmoción interior de manera inmediata en caso de asumir la presidencia para tomar decisiones en contra de la corrupción. Sin embargo, esta figura le daría poderes excepcionales como suspender leyes.