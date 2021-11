Papa Francisco pide a los jóvenes no tener miedo de alzar su voz

El papa Francisco exhortó hoy a los jóvenes a “criticar” y a no tener miedo de “alzar la voz” en la misa en ocasión de la 36a Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano sobre el tema “¡Levántate! Te hago testigo de las cosas que has visto”.

“Hoy, por primera vez en la solemnidad de Cristo Rey, en todas las iglesias particulares se celebra la Jornada Mundial de la Juventud. Por eso, junto a mí, hay dos jóvenes de Roma, que representan a toda la juventud de la ciudad”, dijo el Pontífice al abrir el Angelus, asomado a la ventana de su oficina, en el palacio apostólico.

“No tengan miedo de criticar. Necesitamos de sus críticas. Muchos de ustedes, por ejemplo, critican la contaminación global. Lo necesitamos. Sean libres en las críticas”, exhortó Jorge Bergoglio a los jóvenes presentes en la Plaza San Pedro.

El deber de la juventud, sostuvo, es “alzar la mirada hacia lo alto, no para escapar, no; para vencer la tentación de quedarnos tirados en el suelo de nuestros miedos -este es el peligro-, paran no quedarnos encerrados en nuestros pensamientos ni llorar sobre nosotros mismos”.

“Es la tarea más ardua y fascinante que se les encomienda – manifestó-: ponerse de pie mientras todo parece desmoronarse; ser centinelas que saben ver la luz en visiones nocturnas; ser constructores en medio de los escombros. Hay muchos en este mundo de hoy, muchos. Sean capaces de soñar -esto es clave para mí-; un joven que no puede soñar ha envejecido antes de tiempo”.

Francisco, dirigiéndose siempre a los jóvenes, les agradeció por “soñar”.