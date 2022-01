Papa pide dar gracias a Dios en su última misa de 2021

En su última homilía de este año 2021, antes del inicio del Año Nuevo 2022, el Papa Francisco afirmó que la Virgen María sonríe a todos, muestra al Niño Jesús que ha nacido en Navidad, y alienta a seguirlo en la vida cotidiana con confianza y esperanza.

El Papa precisó que “los problemas no han desaparecido, las dificultades y las preocupaciones no faltan, pero no estamos solos: el Padre ‘ha enviado a su Hijo’ (Gal 4,4) para rescatarnos de la esclavitud del pecado y restituirnos la dignidad de hijos”.

En tal sentido, el Pontífice pidió dar gracias en este fin de año. “Verdaderamente podemos y debemos decir ‘gracias a Dios’ porque la elección de la responsabilidad solidaria no viene del mundo: viene de Dios, de hecho viene de Jesucristo, que ha impreso una vez y para siempre en nuestra historia la ‘ruta’ de su vocación originaria: ser todos hermanas y hermanos, hijos del único Padre”.