Red Hot Chili Peppers regresa con nuevo álbum

La legendaria banda Red Hot Chili Pepper regresa con el lanzamiento de “Unlimited Love”, su nuevo álbum, el duodécimo de su carrera, que como bonus track para sus seguidores vuelve a contar nuevamente con la participación de John Frusciante.

Frusciante había dejado el grupo por segunda vez en 2006, tras los triunfos de “Californication”, “By The Way” y “Stadium”. Y para no equivocarse, vuelve a trabajar con el productor-gurú Rick Rubin, que firmó todos los álbumes más importantes de los Peppers, incluido el legendario “Blood Sugar Sex Magic”.

“Unlimited Love” tiene una atmósfera más intimista: “These Are Ways” es una balada que adquiere el empuje rítmico que hizo fomosos a los Peppers, “Watchu Thinkin’ con un ritmo complejo construido sobre un riff de guitarra. Las huellas de un posible futuro diferente son evidentes en “Bastards of Light” y “The Heavy Wing”, “One Way Traffic” es en cambio un ensayo del sonido típico de los agrupación, “Let’em Cry”, un soul funk astuto con cuernos. y en busca de un estribillo de alta cantabilidad, “Tangelo” cierra el disco con una delicada ó con matices de jazz.