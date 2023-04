Robots amenazan el trabajo de los meseros en todo el mundo

Son máquinas que llegan hasta la cintura y que pueden recibir a los invitados, guiarlos a sus mesas, entregar alimentos y bebidas y llevar los platos sucios a la cocina. Algunos tienen cara de gato e incluso ronronean cuando les rascas la cabeza.

Pero, ¿los camareros robot son el futuro? Es una pregunta que la industria de los restaurantes intenta responder cada vez más.

Muchos piensan que los camareros robot son la solución a la escasez de mano de obra de la industria. Las ventas de ellos han estado creciendo rápidamente en los últimos años, con decenas de miles deslizándose ahora por los comedores de todo el mundo.

“No tengo ninguna duda de que este es el rumbo del mundo”, dijo Dennis Reynolds, decano del Hilton College of Global Hospitality Leadership de la Universidad de Houston. El restaurante de la escuela comenzó a usar un robot en diciembre y Reynolds dice que ha aliviado la carga de trabajo del personal humano y ha hecho que el servicio sea más eficiente.

Pero otros dicen que los camareros robot no son mucho más que un truco que tiene un largo camino por recorrer antes de que puedan reemplazar a los humanos. No pueden recibir pedidos y muchos restaurantes tienen escalones, patios al aire libre y otros desafíos físicos a los que no pueden adaptarse.

“Los restaurantes son lugares bastante caóticos, por lo que es muy difícil insertar la automatización de una manera que sea realmente productiva”, dijo Craig Le Clair, vicepresidente de la consultora Forrester que estudia la automatización.