“Space Jam” domina la taquilla en EEUU

“Space Jam: A New Legacy” reemplazó a “Black Widow” como la película más taquillera en las salas de cine de Estados Unidos este fin de semana.

La cinta protagonizada por LeBron James, Bugs Bunny y el resto de las estrellas de Warner Bros recaudó 31,7 millones de dólares en Norteamérica el fin de semana. Por su parte, “Black Widow” recibió 26,3 millones.

“Space Jam: A New Legacy” es el mayor estreno de Warner Bros desde que comenzó la pandemia, algo significativo ya que esa empresa decidió lanzar todas sus películas simultáneamente en las salas de cine y por HBO Max en el 2021.

Es también la mejor recaudación para una película familiar desde la llegada del COVID-19. Warner Bros indicó que el 32% de los espectadores eran menores de 18 años, una proporción mayor al promedio. La mayoría de las películas familiares ofrecidas durante la pandemia — por ejemplo “The Boss Baby: Family Business” y “Raya and the Last Dragon” — han recaudado mucho menos que 20 millones de dólares.