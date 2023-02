Tom Brady anuncia su retiro definitivo con un video emotivo

La leyenda Tom Brady anunció su retiro definitivo del fútbol americano, tras 23 temporadas y ganar 7 títulos de Super Bowls con New England y Tampa.

Brady, el mariscal de campo más exitoso en la historia de la NFL y uno de los mejores atletas del deporte mundial, publicó el anuncio en sus redes sociales con un breve video que duró poco menos de un minuto.

“Buenos días chicos, iré al grano de inmediato. Me retiro, para bien”, así comenzó su mensaje Brady.

“Realmente les agradezco mucho, a cada uno de ustedes por apoyarme. Mi familia, mis amigos, compañeros de equipo. Podría seguir para siempre. Gracias por permitirme vivir este gran sueño. No cambiaría nada. Los amo a todos”, dijo con la voz quebrada.

Hace un año Brady ya había anunciado su retiro por redes sociales, solo que unas semanas después decidió volver por una temporada más. Logró llegar a los playoffs con los Buccaneers, pero perdió en su primer partido.

Brady es el primer y único jugador en la historia de la NFL que supera las 100.000 yardas por pase. Es el único jugador en ganar más de 7 Super Bowls y ha sido MVP en 5 oportunidades.

El año pasado se había anunciado que cuando Brady se retirara, se uniría a Fox Sports como analista con un contrato de 10 años y $375 millones.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023