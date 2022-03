Ucrania denuncia bombardeo ruso sobre un hospital materno infantil

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, denunció este miércoles en sus redes sociales que Rusia bombardeó un hospital maternal infantil en la ciudad de Mariupol, al este de Ucrania.

“Ataque directo de las tropas rusas en el hospital maternal. Personas y niños están bajo los escombros. ¡Qué atrocidad! ¿Cuánto tiempo más el mundo será cómplice ignorando el terror?”, escribió en Zelenski en Twitter con un video de los sucedido.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022