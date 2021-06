Vin Diesel dice que “Fast and Furious” se acerca a su final

Vin Diesel dejó huella como patriarca de carreras de autos callejeras en la franquicia “Fast and Furious” (“Rápido y furioso”), pero la historia que ha protagonizado con este entrañable personaje podría llegar pronto a su final.

Diesel dijo en una entrevista el jueves con The Associated Press que la saga “Fast and Furious” concluirá con dos películas que serán estrenadas tras su novena entrega, “F9”, que se estrena en cines el 25 de junio.

El actor señaló que Universal Pictures quiere terminar la saga con dos películas, que se podrían estrenar en 2023 y 2024.

“Cada historia merece su propio final”, dijo Diesel durante una entrevista sobre “F9” cuando le preguntaron acerca del futuro de la franquicia. A pesar del final de la saga dijo que el universo cinematográfico de “Fast and Furious” continuará.

Cuando Diesel le contó a su hija sobre el final de la franquicia ella se soltó a llorar.

“Sé que la gente sentirá que no tiene que terminar, pero creo que todas las cosas buenas llegan a su final”, dijo. “Hay motivos para un final, creo que esta franquicia se lo merece”.

Diesel ha interpretado a Dominic Toretto desde la primera película “The Fast and Furious” en 2001. Las películas se han convertido en éxitos de taquilla mundiales, las últimas dos entregas generaron más de 1.000 millones de dólares.

Junto con Diesel, las películas han tenido actuaciones de Michelle Rodriguez, Dwayne “The Rock” Johnson, Tyrese Gibson, el rapero Ludacris, Jordana Brewster, Jason Statham y el fallecido Paul Walker. En 2019, Johnson y Statham protagonizaron la primera película derivada de la franquicia “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” (“Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”), que se colocó en el primer puesto por venta de boletos y recaudó 180,8 millones de dólares en su estreno mundial.

El año pasado Universal aplazó el estreno de “F9” por la pandemia de coronavirus. La nueva película trae de vuelta a uno de los favoritos de los fans —Han interpretado por Sung Kang — junto con nuevos integrantes del elenco como John Cena, al tiempo que lleva un auto literalmente al espacio. Se espera que sea uno de los grandes éxitos de la temporada.

El director Justin Lin dijo que la idea de terminar la saga llegó durante una conversación con Diesel, quien ha interpretado el papel principal en las ocho películas anteriores de “Fast and Furious”.

“Nos juntamos y Vin dijo ’creo que deberíamos pensar en cerrar la saga ahora””, dijo Lin, quien ha dirigido cinco de las películas de la franquicia. Lin dirigirá las últimas dos.

“La novena es como la primera película del capítulo final”, dijo el director. “Estamos reconfigurando todo, de modo que las próximas dos películas deberían cerrar este increíble viaje para estos personajes”.

Diesel dijo que la franquicia ha avanzado un largo camino, pero finalmente se vislumbra el final.

“Esta franquicia nació del pavimento, del concreto”, dijo. “El mundo apoyó a esta película que tenía las de perder para llegar a un lugar en el que ha superado a todas estas otras franquicias, pero la franquicia tiene alma, y esa alma debe descansar”.