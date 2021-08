Yatra y Jhay Cortez se unen para producir su primer tema juntos

Sebastián Yatra se animó a hacer un reggaetón en compañía de Jhay Cortez con “Delincuente”, un tema sensual en el que habla de sexo seguro con una chica que se desata en la cama.

“Es lo más reggaetón que he hecho, como reggaetón puro”, dijo el cantautor colombiano de pop en una entrevista reciente por videollamada desde Miami. “Hace rato vengo escuchando a Jhay y me encanta, cada vez más siento que como compositor es un chico superdotado… No tuvimos que pensarlo mucho, todo hizo sentido”.

Antes de su lanzamiento el fin de semana pasado, Yatra causó revuelo con imágenes en las que parecía ser arrestado por la policía. En realidad se trataba de parte de la promoción del video del tema, grabado el mes pasado en Miami.

“Pude salir de la cárcel para ser parte del lanzamiento”, dijo en chiste. “Tengo que tener cuidado con la poli”.

En la canción, Yatra y el puertorriqueño Cortez les dicen a sus respectivas chicas, con la que tienen una relación ardiente, que llevan preservativos.