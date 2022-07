Rafael Nadal se retira de Wimbledon por lesión

El tenista español Rafael Nadal, número 4 del mundo, anunció su retiro de la semifinal de Wimbledon que debía disputar este viernes con el australiano Nick Kyrgios (40) por una lesión abdominal de siete milímetros.

“Lo pensé mucho, pero no tiene sentido jugar. Creo que no puedo seguir jugando con este dolor”, afirmó Nadal en una conferencia de prensa que ofreció en el All England Club.

“Tengo una lesión abdominal que puede agravarse y tomé la decisión que les acabo de comunicar porque en estas condiciones sería imposible que gane cualquier partido”, explicó el español.

“Además, no puedo correr riesgo de quedar inactivo por dos o tres meses. Fue una decisión difícil, es dura, pero debo convivir con ella. Estoy muy triste y no tengo nada para agregar”, completó Nadal, de 36 años y quien superó en cuartos de final al estadounidense Taylor Fritz (14) pese a la lesión.

Nadal, que buscaba ampliar su récord de 22 títulos de Grand Slam tras coronarse este año en Australia y Roland Garros, había admitido tras vencer a Fritz que estaba en duda su presencia contra Kyrgios.

El diario español Marca recordó más temprano que Nadal cayó en semifinales del US Open 2009 contra el argentino Juan Martín Del Potro, luego campeón del torneo, con una lesión abdominal de dos centímetros.

Kyrgios, beneficiado por la lesión de Nadal, espera ahora en la final de Wimbledon al duelo que sí jugarán mañana el serbio Novak Djokovic (3), campeón defensor, y el británico Cameron Norrie (9).(ANSA)