Adalberto Carrasquilla continuará en la MLS hasta el 2024

El Houston Dynamo FC ejerció la opción de compra del panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla del FC Cartagena en LaLiga 2 de España. Carrasquilla permanecerá con el Dynamo hasta la temporada 2024, con opción a un año más.

“Coco es uno de los jóvenes más talentosos de la MLS y que confía en este club, por lo que asegurar su futuro con el Dynamo fue una de nuestras principales prioridades este verano”, dijo el gerente general del Dynamo, Pat Onstad. “Agradecemos el apoyo de Ted Segal y todo nuestro grupo propietario para continuar invirtiendo en nuestra lista. Coco tiene un futuro brillante por delante y apreciamos que él y su familia estén entusiasmados por permanecer en Houston”.

Houston, we have some news… pic.twitter.com/SCdqRVP1Oq

— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) May 10, 2022