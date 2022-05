¡NO SE PUDO! ARMINIA PIERDE CONTRA BOCHUM Y SE DESPIDE DE LA BUNDESLIGA ALEMANA

Todo tiene su final. Arminia hoy tenia que se hacer el partido de su vida y no lo consiguió. Los del ejercito cayeron 2-1 contra el Bochum y se marchan a la Bundesliga 2. Los locales iniciaban mejor el partido y al 21′ abrían el marcador, con un remate cruzado del goleador del Bochum, Sebastian Polter, luego de la anotación Bochum baja la intensidad y deja de profundizar su ataque. parecía que Arminia empezaría a llegar más al arco que defendía Riemann, pero se complicaba con un ataque pobre que comandaba Patrick Wimmer. Parecía que el equipo del panameño no encontraba la fórmula, pero al 35′ en una jugada a balón parado el lateral danés, Jacob Laursen de cabeza ponía el empate 1-1, para irse al descanso.

Para el segundo tiempo el técnico interino, Marco Kostmann hacía sus variantes pero no le estaban dando resultados, los visitantes dominaban el esférico pero no tenían remates a portería. Por otro lado Bochum jugaba a la contra, buscando sorprender mal parado al equipo de Bielefeld. Cuando parecía que el encuentro terminaría empatado una rápida acción en contra ataque, el delantero recién ingresado, Ziller quedaba mano a mano con el guardameta Stefan Ortega Moreno, este tapando el tiro pero George Bello en un rebote mandaba el balón al fondo con autogol, colocando el marcador 2-1. Eso sería todo para un Arminia Bielefeld desalmado que no tiene esperanzas ya de mantenerse en la Bundesliga. El Panameño Andrés Andrade completó su 4 partido consecutivo sin ver acción.