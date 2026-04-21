Ali Zaki Hage Jalil llegó a Panamá extraditado desde Venezuela

El ciudadano Ali Zaki Hage Jalil, un presunto terrorista vinculado a Hezbolá, y sospechoso del atentado contra un avión comercial panameño en julio de 1994 que dejó 21 muertos, en su gran mayoría judíos, llegó a Panamá extraditado por Venezuela.

Hage Jalil arribó al aeropuerto internacional de Tocumen en horas de la tarde del lunes, el sospechoso fue trasladado de forma inmediata a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

En 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón. No hubo sobrevivientes.

El caso fue reabierto a raíz de una solicitud formulada en agosto de 2019 por la Fiscalía Superior de Descarga.