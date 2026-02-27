América Latina y el Caribe avanza en la erradicación del hambre

Connect with us

Published

10 horas atrás

on

En América Latina y el Caribe, la subalimentación disminuyó por cuarto año consecutivo, según el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025: Estadísticas y Tendencias, publicado hoy.

El informe indica que la subalimentación afectó al 5,1% de la población en 2024, una disminución respecto del máximo alcanzado en 2020 del 6,1%. Esto significa que 6,2 millones de personas ya no padecen hambre en la región.

El reporte anual destaca que ya hay cuatro países en la región (Brasil, Costa Rica, Guyana y Uruguay) con una prevalencia del hambre inferior al 2,5%, mientras que otros dos (Chile y México) están muy cerca de este umbral, y cinco se encuentran ahora por debajo del 5% (Argentina, Barbados, Colombia, Dominica y República Dominicana).

América del Sur reportó la mayor mejora en los últimos años, alcanzando una prevalencia promedio del hambre del 3,8%, con una disminución de casi un punto porcentual entre 2022 y 2024. Mesoamérica se mantuvo prácticamente sin cambios en torno al 5%, al igual que el Caribe con 17,5%. Este último resultado se explica por la prevalencia de la subalimentación en Haití (54,2% en el trienio 2022-2024).

La inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 25,2% de la población de la región en 2024. Esta cifra está por debajo de la estimación mundial del 28% y también muestra una disminución constante desde que alcanzó un máximo del 33,7% en 2020. Sin embargo, la brecha de género sigue siendo significativa, con una prevalencia 5,3 puntos porcentuales mayor entre las mujeres que en los hombres.

A pesar de las mejoras, más de 33 millones de personas aún sufren hambre, 167 millones padecen inseguridad alimentaria, 181,9 millones no pueden permitirse una dieta saludable y 141 millones de adultos viven con obesidad.

Enfoque en la nutrición

“La región logró reducir la prevalencia del hambre y la inseguridad alimentaria, pero persisten importantes desigualdades en el acceso y la asequibilidad de alimentos y de las dietas saludables. Además, debemos abordar, mediante un enfoque integral e intersectorial, el aumento de los niveles de sobrepeso y obesidad. La FAO apoya a los países en la generación de datos y evidencia para la seguridad alimentaria y nutricional, así como en la toma de mejores decisiones y en la implementación y evaluación de políticas y acciones para erradicar el hambre y reducir la malnutrición en todas sus formas”, afirmó el Subdirector General y Representante Regional de la FAO, René Orellana Halkyer.

América Latina y el Caribe aún enfrenta las consecuencias de la pandemia de COVID-19, las interrupciones del suministro y los conflictos geopolíticos que han intensificado la inflación de los precios de los alimentos, elevando el costo de una dieta saludable tanto a nivel mundial como regional. En 2024, el costo de una dieta saludable aumentó un 3,8 % en América Latina y el Caribe, convirtiéndola en la región con el costo más alto a nivel mundial, estimado en USD 5,16 por día ajustados al poder adquisitivo.

“Si bien la región ha avanzado en la reducción del hambre, persisten brechas significativas. Las mujeres y las comunidades rurales siguen experimentando mayores niveles de inseguridad alimentaria que los hombres y las poblaciones urbanas. Estos hallazgos deberían servir como una clara llamada de atención para redoblar esfuerzos y dirigir las inversiones hacia quienes más las necesitan. Apoyar el desarrollo rural y a quienes producen los alimentos es esencial para fortalecer la seguridad alimentaria, fomentar la resiliencia y garantizar un crecimiento sostenible”, afirmó Rocío Medina Bolívar, Directora Regional del FIDA para América Latina y el Caribe.

A pesar del aumento del costo de una dieta saludable, la asequibilidad mejoró. En 2024, 15,4 millones de personas adicionales pudieron acceder a una dieta saludable en comparación con 2021, cuando la inasequibilidad alcanzó un máximo de 197,3 millones. Aun así, el 27,4 % de la población de América Latina y el Caribe, 181,9 millones de personas, no pudo acceder a una dieta saludable en 2024.

