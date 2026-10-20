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Anuncian los ganadores del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026

Published

20 horas atrás

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Cinco obras literarias fueron seleccionadas como ganadoras del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026, en sus categorías de cuento, ensayo, novela, poesía y teatro, tras la evaluación de los jurados integrados por escritores y especialistas de Panamá y otros países de América Latina.

En la categoría de cuento, el premio fue otorgado a Abner Benaim por su obra “Vine a morir”, un libro que destaca por la calidad de su narrativa, el humor y la mirada crítica sobre la sociedad actual, los condicionamientos culturales y las relaciones familiares.

En ensayo, el ganador fue Samuel Elías Ureña Boniche, oriundo de la provincia de Veraguas, con “Entre el canal y el clamor: desigualdades, protestas y resiliencia en el Panamá del siglo XXI”. El jurado resaltó su análisis de la realidad nacional, al relacionar el modelo económico panameño con las desigualdades sociales y territoriales, así como su aporte al pensamiento sociológico.

Por su parte, Jesús Camilo Osorio Barahona obtuvo el premio en novela con “El Club de Ajedrez”, obra que sobresalió por su propuesta narrativa innovadora, el humor negro y una visión crítica de la sociedad panameña, con conexiones con otras realidades latinoamericanas.

En poesía, Javier Antonio Alvarado Díaz fue reconocido por “Ritual de agua”, poemario que transforma la memoria familiar y el duelo en una propuesta poética contemporánea, mediante imágenes vinculadas al agua y recursos que dialogan con el surrealismo y la poesía visual.

En la categoría de teatro, Isabel Burgos resultó ganadora con “Meme Baila”. El jurado destacó su estructura dramática ágil, la reflexión sobre la memoria literaria panameña desde una perspectiva feminista y el cuestionamiento de los límites entre la ficción y la representación de personajes vinculados al legado literario nacional.

Los fallos fueron emitidos el 19 de octubre de 2026, luego de que los jurados evaluaran las obras participantes en cada categoría. En total, se analizaron 222 manuscritos: 17 en ensayo, 49 en novela, 59 en cuento, 23 en teatro y 74 en poesía.

Los jurados encargados de evaluar las obras fueron Guadalupe Nettel, México; Arnoldo Gálvez, Guatemala; Consuelo Tomás, Panamá; Teresa del Pilar Muñoz Gutiérrez, Cuba; Octavio Tapia Lu, Panamá; Montserrat Sagot Rodríguez de Costa Rica.

También figuraron Denise Phé Funchal, Guatemala; Rodolfo De Gracia, Panamá; Lina Meruane, Chile; Soledad Álvarez, República Dominicana; Carlos Ordóñez, Honduras; Genaro Villalaz García, Panamá; Paticia Suárez, Argentina, René Estuardo Galdámez, Guatemala y Alex Mariscal de Panamá.

El Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró es una de las principales distinciones literarias de Panamá y reconoce la creación nacional en distintos géneros, contribuyendo al desarrollo de las letras y a la difusión de nuevas propuestas literarias.

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