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Anuncian Teletón extraordinario para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto

Published

18 horas atrás

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Bajo el lema «Un país, una sola meta», representantes de la Teletón 20-30 y autoridades gubernamentales anunciaron la realización de una edición extraordinaria de la Teletón 20-30 de Provincias Centrales, programada para este fin de semana. La jornada benéfica tiene como objetivo principal recaudar fondos para reconstruir los hogares de las familias afectadas por el terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

Durante el anuncio oficial realizado en la sede de la Contraloría General de la República, se detalló que el sismo dejó un saldo de al menos 2,700 viviendas totalmente destruidas en las provincias de Herrera, Coclé, Los Santos y Veraguas.

El plan de reconstrucción se coordinará conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), priorizando la edificación de casas para familias que cuentan con miembros con discapacidad, en su gran mayoría niños. Los organizadores recalcaron que, aunque la ayuda humanitaria de agua y alimentos ha llegado a zonas alejadas, la verdadera recuperación de las comunidades inicia al garantizarles una vivienda digna.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Azuero, ubicado en la ciudad de Chitré, desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:59 p. m. del sábado 24 de octubre.

 

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