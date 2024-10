Aprueban dos resoluciones para cubrir el costo de la estabilización de la tarifa eléctrica

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.125-4, por la cual se incorpora un aporte de treinta y dos millones quinientos cuatro mil setenta y dos balboas con 21/100 (B/.32,504,072.21) al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), para compensar parcialmente a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los aportes otorgados a sus clientes con tarifa de Baja Tensión Simple (BTS) con consumo de hasta 300 kWh, para los meses de enero a abril y parte de mayo de 2024.

También se aprobó incorporar el saldo restante para cubrir el remanente de los meses de mayo y junio de 2024 por la suma de once millones setenta y un mil novecientos cuarenta y siete balboas con 83/100 (B/.11,071,947.83), al ser identificado presupuestariamente en la vigencia correspondiente.

El pasado 17 de julio de 2024, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que el monto de los descuentos otorgados por las empresas distribuidoras a sus clientes con tarifa de Baja Tensión Simple (BTS) con consumo de hasta 300 kWh durante los meses de enero a junio de 2024 fue de cuarenta y tres millones quinientos setenta y seis mil veinte con 04/100 (B/.43,576,020.04).

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas determinó que se realizará un primer aporte parcial de treinta y dos millones quinientos cuatro mil setenta y dos balboas con 21/100 (B/.32,504,072.21), para compensar los meses de enero a abril y parte de mayo de 2024 y posteriormente se hará el de pago de once millones setenta y un mil novecientos cuarenta y siete balboas con 83/100 (B/.11,071,947.83), correspondiente al saldo restante de los meses de mayo y el mes de junio de 2024.

El Fideicomiso FET tiene como objetivo estabilizar los precios de la energía a clientes de bajo consumo, mediante la transferencia de fondos a las empresas de distribución, a fin de que sean traspasadas en su totalidad a los consumidores finales.

Sobre el mismo tema, el Consejo de Gabinete también aprobó hoy la Resolución N.126-4, por la cual se autoriza el aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente (FTO) por la suma de veinte millones ciento noventa y cuatro mil veintiocho balboas con 26/100 (B/.20,194,028.26) para compensar a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI).

Ello en contraparte al beneficio aplicado por esta empresa a sus clientes finales y la tarifa pagada por sus clientes del área de Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circunvecinas, durante el primer semestre de 2024, provenientes del Tesoro Nacional.

Entre 2015 y 2018, la ASEP determinó que los clientes del área de Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circunvecinas, mientras se hagan las adecuaciones necesarias para mejorar la calidad en el suministro de su energía eléctrica, mantendrán las tarifas que actualmente pagan y, la diferencia con la tarifa a costo real aprobada correspondiente, será asumida por el Estado.

Ello quedó establecido en las Resoluciones AN No.8690-Elec de 19 de junio de 2015 y AN No. 13004-Elec de 12 de diciembre de 2018.

En junio de 2015 también se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir el Contrato de Fideicomiso del Fondo Tarifario de Occidente (FTO), con la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).

Este Fideicomiso tiene como objetivo estabilizar los precios de la energía a los clientes de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI), mediante la transferencia de fondos, a fin de que sean traspasados en su totalidad a los consumidores finales.