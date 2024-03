Argentina afectada por brote histórico de dengue

Decenas de personas se acercaban el martes a las salas de emergencia de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires en medio de un brote de dengue histórico que ha causado unos 151.000 contagios y 106 muertes en los últimos siete meses.

Los pacientes, que formaban fila o estaban sentados en las salas para ser atendidos, presentaban cuadros de alta fiebre y fuertes dolores de cabeza y musculares compatibles con la enfermedad transmitida por la hembra del mosquito Aedes aegypti.

Andrés Vignao, de 73 años, esperaba ser atendido en el Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú. “Tuve fiebre y un montón de dolor en el cuerpo, impresionante, pero la fiebre ya se me pasó y ahora vengo a controlarme. En mi familia, de seis (miembros), cuatro tuvimos dengue”, dijo a The Associated Press Vignao, quien debía someterse a una extracción de sangre.

“En comparación con otros años epidémicos, la actual temporada se caracteriza por ser la de mayor magnitud, de comienzo más temprano y… por la persistencia de casos durante todas las semanas”, indicó el Ministerio de Salud en su último boletín epidemiológico nacional.