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Asamblea Nacional aprueba por insistencia el proyecto Ley 24/7

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11 horas atrás

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Por insistencia, diputados dieron el espaldarazo al Proyecto No.19; (Objetado) Que establece horarios extendidos en centros de salud en la República de Panamá, más allá de las ocho horas reglamentarias, en garante de un estado saludable continuo de los ciudadanos. No se trata del principio original del documento que proponía atención 24/7.

El Proyecto 19, con 55 votos a favor, unánime, recibió este tercer debate en el pleno legislativo luego de que en marzo el Órgano Ejecutivo lo objetara por falta de sustento financiero y vacíos normativos por lo que fue devuelto al Legislativo, sin sancionar, a pesar de que el MINSA acogió la medida aprobada en el parlamento.

Según la iniciativa de ley, que necesitaba 36 votos para su aprobación por insistencia, se garantiza la atención primaria a los ciudadanos que acuden a estos centros en busca de una oferta médica e incentiva al Ministerio de Salud a crear políticas para la adecuada prestación.

Tiene el objetivo general de cumplir una función esencial del Estado, la cual es velar, otorgar y garantizar la salud de la población en todo el territorio de la República de Panamá, incluyendo a las comarcas, garantizando el derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de sus usuarios.

En la objeción, el Órgano Ejecutivo advirtió la falta de un análisis de impacto económico señalando que la implementación requiere la contratación de más médicos, enfermeras, personal de limpieza y conductores.

Además, detalla, el documento emanado del Ejecutivo, que la propuesta no definía con claridad el concepto de «horarios extendidos» ni diferenciaba los niveles de atención. 

El Ejecutivo expresó que el proyecto presenta deficiencias técnicas, falta de definiciones claras, ausencia de estudios de impacto fiscal y posibles conflictos con la normativa vigente.

Sobre esos criterios, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, al evaluar en primer término, las objeciones, recomendó al pleno rechazar los puntos de la presidencia de la República, y aprobar, por insistencia, el Proyecto 19.

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