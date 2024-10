Atheyna Bylon anima a las mujeres a buscar los gimnasios de boxeo

En dos décadas el boxeo en Panamá, cuna de leyendas como Roberto ‘Manos de Piedra Durán’, dejó de ser un deporte exclusivo de hombres.

Hoy las mujeres copan los gimnasios y a este auge se atribuye la influencia de Atheyna Bylon, campeona internacional y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la década de 1990, cuando el entrenador panameño de boxeo Francisco Asprilla comenzaba su carrera, destacaban “dos o tres mujeres”, pero a partir de 2000 el número de interesadas creció, explicó a EFE.

Y “los resultados se están viendo” a partir del ‘efecto Atheyna Bylon”, apuntó Asprilla al aludir a la figura de la categoría de los 75 kilogramos.

En ascenso

“La verdadera ventana del boxeo para las mujeres en Panamá” se abrió hace unas dos décadas, cuando la Policía Nacional incluyó una sección femenina en sus torneos, explicó a EFE Yuliana Torres, que practicó el deporte como aficionada y actualmente es entrenadora.

“Formo parte de las filas de la Policía Nacional y la verdad es que fui atleta más que todo por los torneos interzonas de boxeo”, subrayó.

Atheyna Bylon también surgió de la Policía Nacional. Fueron sus compañeros de filas los que en 2012, cuando tenía 23 años, la incentivaron a subirse a un ring en un evento organizado por el cuerpo de seguridad.

Su despegue fue el Mundial de Boxeo Jeju 2014, en Corea del Sur, donde ganó.

Pero fue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, ahora con 35 años, lo que la convirtió en una leyenda en Panamá.

Bylon se convirtió en la primera panameña que gana una medalla olímpica y es el cuarto metal para el país centroamericano, tras las medallas de bronce de Lloyd LaBeach, en los 100 y 200 metros planos en Londres’48 y el oro de Irving Saladino en el salto de longitud en Pekín 2008.

Un camino intrincado

El boxeo femenino “nunca ha sido muy bien visto”, lamentó Torres, quien también tiene presentas las enormes dificultades que afrontan sus practicantes.

“No es fácil ser entrenadora femenina, al principio me costó. Los entrenadores de varones no me aceptaban, pero poco a poco se fueron adaptando y hasta el momento me va bien”, subrayó.

Hoy tiene claro que el boxeo “no es nada más para hombres” y que “es un deporte muy lindo” que las mujeres pueden practicar sin problemas.

Por eso no duda en recomendar a las mujeres a que se unan para “levantar el boxeo panameño”.

Boxeo para todos los gustos

El entrenador Asprilla dijo que muchas mujeres se entrenan “para ser boxeadoras olímpicas o profesionales, pero otras buscan verse y sentirse mejor”, en tanto que otras lo ven como un recurso valioso de “defensa personal”.

Yina Martínez, que se entrena hace 14 años, dijo a EFE que lo hace por su salud y su seguridad. “Si alguien me ataca en la calle, ya yo sé cómo defenderme”, apostilló.

Y a las mujeres que quieran “bajar esas libras de más y mantenerse saludables”, Martínez les asegura que lo pueden lograr en el gimnasio “a golpe de guantazos”. (EFE)