Autoridades investigan qué causó caída de escenario en mitin político en el norte de México

Las autoridades mexicanas iniciaron el jueves las investigaciones para determinar que causó la caída del escenario donde el candidato presidencial opositor Jorge Álvarez Máynez realizaba un mitin en la localidad de San Pedro Garza García, en el estado norteño de Nuevo León, que dejó nueve muertos y 121 heridos.

Funcionarios de Protección Civil estatal se trasladaron al estadio de béisbol El Obispo de esa localidad donde ocurrió la noche del miércoles el trágico accidente.

De acuerdo con una evaluación preliminar de Protección Civil, la caída del escenario del evento del partido minoritario Movimiento Ciudadano se debió a “vientos atípicos” con una velocidad entre 80 y 90 kilómetros por hora que duraron unos diez minutos, dijo a The Associated Press un funcionario estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo el jueves que en el accidente perecieron nueve personas y otras 121 resultaron lesionadas, de las cuales 27 aún permanecen internadas en centros de salud.

En declaraciones a la prensa García afirmó que la noche del miércoles hubo “rachas de viento muy fuertes” atípicas en la zona metropolitana de Monterrey, donde está ubicada San Pedro Garza García, que se presume incidieron en el accidente.

Durante su conferencia matutina el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos e indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil están apoyando a las autoridades de Nuevo León en el caso.

Álvarez Máynez, el candidato del pequeño partido opositor Movimiento Ciudadano —ubicado en tercer lugar en las preferencias— resultó ileso. “Lo único importante en estos momentos es atender a las víctimas del accidente”, fueron sus primeras palabras en las redes sociales tras confirmar que estaba bien.