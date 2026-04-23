Cada 23 de abril celebramos el Día del Libro

El origen del Día del Libro se remonta a 1926, principios del siglo XX, con el fin de recordar que un 23 de abril de 1616 fallecieron grandes figuras literarias como Miguel de Cervantes, el Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare, escritores que dejaron obras que han dejado una huella importante en la historia de la literatura.

Anteriormente, el 7 de octubre era considerado el Día del Libro, poco después, en 1930, se reconoció la fecha oficial del 23 de abril como el Día Mundial del Libro. Esta fecha fue proclamada por la UNESCO en 1995, la cual se convierte en una fiesta Mundial para motivar la lectura, apoyar a quienes trabajan creando libros y cuidando los derechos de los autores sobre sus obras.

Desde entonces, este día se celebra en muchos países con actividades que promueven el hábito de la lectura y el acceso a la cultura.