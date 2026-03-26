Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá expresa su respaldo a la ARAP

La Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá expresa su firme respaldo al sector pesquero y a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), frente a recientes señalamientos sobre un supuesto descontrol en la actividad pesquera.

El sector pesquero, y en particular la flota palangrera, constituye una actividad lícita, estratégica y generadora de valor para el país, con un impacto directo en la seguridad alimentaria, el empleo formal, las exportaciones y la dinamización de las economías costeras. Por ello, rechazamos cualquier narrativa que pretenda deslegitimar al sector sin sustento técnico, afectando su reputación y su estabilidad económica.

Reconocemos que Panamá atraviesa un proceso de actualización regulatoria a partir del Decreto Ejecutivo No. 13 de 2023. No obstante, estos procesos responden a una necesaria modernización del marco normativo y no pueden ser interpretados como señales de descontrol institucional, sino como parte de una transición hacia un sistema más robusto, transparente y competitivo.

Como gremio, afirmamos que el país cuenta con un sistema de ordenación, control y monitoreo en funcionamiento, el cual está siendo fortalecido por la ARAP. La existencia de monitoreo satelital (VMS) en el 100% de la flota industrial panameña, así como las capacidades del Centro de Monitoreo Pesquero Nacional, evidencian que Panamá dispone de herramientas reales de fiscalización y trazabilidad alineadas con estándares internacionales.

Asimismo, enfatizamos que la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el desarrollo económico del sector no son objetivos contrapuestos, sino complementarios, y deben ser abordados mediante políticas públicas técnicamente sustentadas, previsibles y orientadas a resultados.

Hacemos un llamado a que el debate público se conduzca con responsabilidad, evitando generalizaciones que debiliten la confianza en un sector clave para la economía nacional.

La Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá reitera su disposición de colaborar activamente con la ARAP en el fortalecimiento del marco institucional, promoviendo una pesca responsable, competitiva y sostenible.

Finalmente, reafirmamos nuestra defensa del sector pesquero panameño y nuestra expectativa de que la Autoridad continúe avanzando en una gestión que combine eficazmente la fiscalización, la sostenibilidad y el desarrollo económico del país.