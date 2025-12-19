Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Canciller asiste a la reunión del Consejo General del Mercosur en Brasil

NOTICIAS NACIONALES

Administración Mulino entrega obras de interés social en Veraguas

NOTICIAS NACIONALES

Mayor José Hilario Trujillo habla sobre la invasión

NOTICIAS NACIONALES

Presidente viaja a Brasil para participar en la LXVII Cumbre del Mercosur

NOTICIAS NACIONALES

CAF inaugurará el Foro Económico con un gran festival cultural

NOTICIAS NACIONALES

Canciller asiste a la reunión del Consejo General del Mercosur en Brasil

Published

1 hora atrás

on

Como preámbulo a la Cumbre del Mercosur que se celebrará este sábado en Foz de Iguazú, Brasil, hoy se lleva a cabo la reunión del Consejo General del Mercosur. El encuentro cuenta con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de los Estados partes y asociados, entre ellos el canciller Javier Martínez-Acha, para analizar la evolución regional y temas de política internacional.

Durante la sesión, los cancilleres abordaron el estado del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), luego de que autoridades europeas solicitaran aplazar la firma hasta enero. En el encuentro se discutió la postura del bloque frente a este nuevo plazo, destinado a que Europa logre consenso entre los países que aún presentan resistencias a la firma.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el multilateralismo como vía legítima para la integración regional, la solución pacífica de diferencias y la construcción de consensos. Creemos en la cooperación solidaria entre los Estados latinoamericanos como base de la prosperidad compartida”, expresó el canciller Martínez-Acha al término del encuentro.
Asimismo, el diplomático enfatizó la importancia de defender el derecho internacional y los tratados vigentes: “Sostenemos que reglas claras y previsibles garantizan estabilidad, confianza y paz en la región”.

Martínez Acha también reafirmó la defensa de la democracia y el Estado de derecho, rechazando cualquier forma de autoritarismo que vulnere la voluntad soberana y las libertades fundamentales.

Además del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, la Cumbre del Mercosur contará con la presencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!