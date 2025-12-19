Canciller asiste a la reunión del Consejo General del Mercosur en Brasil

Como preámbulo a la Cumbre del Mercosur que se celebrará este sábado en Foz de Iguazú, Brasil, hoy se lleva a cabo la reunión del Consejo General del Mercosur. El encuentro cuenta con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de los Estados partes y asociados, entre ellos el canciller Javier Martínez-Acha, para analizar la evolución regional y temas de política internacional.

Durante la sesión, los cancilleres abordaron el estado del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), luego de que autoridades europeas solicitaran aplazar la firma hasta enero. En el encuentro se discutió la postura del bloque frente a este nuevo plazo, destinado a que Europa logre consenso entre los países que aún presentan resistencias a la firma.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el multilateralismo como vía legítima para la integración regional, la solución pacífica de diferencias y la construcción de consensos. Creemos en la cooperación solidaria entre los Estados latinoamericanos como base de la prosperidad compartida”, expresó el canciller Martínez-Acha al término del encuentro.

Asimismo, el diplomático enfatizó la importancia de defender el derecho internacional y los tratados vigentes: “Sostenemos que reglas claras y previsibles garantizan estabilidad, confianza y paz en la región”.

Martínez Acha también reafirmó la defensa de la democracia y el Estado de derecho, rechazando cualquier forma de autoritarismo que vulnere la voluntad soberana y las libertades fundamentales.

Además del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, la Cumbre del Mercosur contará con la presencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi.