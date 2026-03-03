Connect with us

Carlos Carrillo critica la falta de contradictorio en el Caso Odebrecht

Guillermina Mcdonald: "Una investigación se tiene que llevar con lógica"

Presentación del libro "Las caras del terrorismo judicial"

Carlos Carrillo alerta sobre violación al principio de especialidad

Autoridad de Descentralización presentará más denuncias

Published

4 horas atrás

on

Abogado Carlos Carrillo nos da sus conclusiones tras finalizar audiencias del caso Odebrecht.

