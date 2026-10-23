Casas y escuelas afectadas por el sismo será reconstruidas confirmó el presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, elogió la solidaridad de los panameños, quienes han acudido de forma masiva a ayudar a los damnificados del terremoto del 9 de octubre, al tiempo que siguen trabajando a todo vapor para impulsar el progreso del país. Además, destacó que el Gobierno Nacional mantiene el compromiso con la asistencia y la reconstrucción de las viviendas afectadas.

“Vamos concluyendo la segunda semana después del evento y siento que el país ha respondido maravillosamente”, comentó el presidente Mulino a su llegada al evento World of Coffee 2026. “Me siento muy complacido de que el país está atendiendo una gran crisis, pero a la vez no haya parado su agenda nacional”, añadió.

El gobernante también mostró satisfacción por las donaciones del sector privado y la cooperación internacional que se ha recibido para apoyar a quienes perdieron sus casas en el sismo. Se trata de fondos que están siendo canalizados a través de los dos fideicomisos constituidos en el Banco Nacional y la Caja de Ahorros.

También agradeció a los empresarios locales que se han ofrecido a construir casas para los damnificados a partir de los planos que serán provistos por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

El mandatario recalcó que ya ha iniciado la construcción y reparación de viviendas por parte del Gobierno, mientras las escuelas públicas en las cuatro provincias más afectadas comienzan a abrir paulatinamente.

Igualmente, anticipó el envío de un nuevo aporte económico a las juntas comunales en Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas para afrontar necesidades relacionadas con el sismo.

Los pequeños empresarios turísticos cuyos locales sufrieron daños estructurales también contarán con la ayuda del Estado para su reapertura, dijo Mulino.

“La Autoridad de Turismo está sosteniendo reuniones con los hoteleros afectados, con el objetivo de rescatar el sector. Por otro lado, el país sigue adelante: el turismo continúa creciendo, siguen llegando visitantes y el sector se levantará, en gran medida, por sus propios pies, lo cual es muy bueno; sin embargo, el gobierno brindará su ayudar a los pequeños y medianos empresarios”, explicó.

Refiriéndose a la celebración de los desfiles patrios, el presidente dijo que respeta la decisión de los gobiernos locales que han descartado esa posibilidad, debido a que su infraestructura histórica local sufrió daños. En la ciudad capital, las actividades del 2, 3 y 4 de noviembre se realizarán con modestia.