Concluyen digitalización de 705 urbanizaciones al sistema de información geográfica

Un total de 705 urbanizaciones y 1,051 fincas en el país han sido digitalizadas y pueden ser georreferenciadas en el sistema de información geográfica, para beneficio de la gestión pública.

Estos resultados son parte de los alcances de los diversos Mapatón, una estrategia del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) este 2026 en alianza con las universidades públicas para rescatar del papel información que estaba dispersa por más de cuatro décadas.

En un evento de clausura, el 2 de octubre, se brindaron los resultados del Mapatón 3.0, tercera jornada: 207 fincas y 88 urbanizaciones aprobadas mapeadas.

Las tareas contaron con la participación de un tercer grupo de 11 estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá (UP), guiado por técnicos y especialistas del Viceministerio de Ordenamiento Territorial en cartografía y el software ArcGIS, del sistema de información geográfica.

“Con las 88 urbanizaciones mapeadas completamos las urbanizaciones en el país. Ya se georreferenciaron todas las urbanizaciones de los archivos disponibles en cartografía y que han pasado por la Dirección de Ventanilla Única del Miviot”, dijo Alessandra Treuherz, directora de Investigación Territorial del Miviot.

Cabe señalar que en el Mapatón 2.0, con la Universidad Tecnológica de Panamá, del período del 20 al 30 de abril, se logró 617 urbanizaciones georreferenciadas, lo cual totaliza 705 con los nuevos datos.

Por otro lado, Treuherz detalló que estas nuevas 207 fincas digitalizadas corresponden a trámites de uso de suelo de la Dirección de Control y Orientación del Desarrollo, que incluye certificaciones de uso de suelo hasta asignaciones, cambios de uso, tolerancias y adiciones de códigos. En el Mapatón 3.0, con la Universidad de Panamá, con dos grupos de arquitectura, se obtuvo 844 fincas georreferenciadas, resultados anunciados en agosto pasado, lo cual totaliza 1,051 con los nuevos resultados.

Adicional, en esta tercera versión el grupo de universitarios revisó 254 carpetas para asegurarse que estaban completas y que contaran con todos sus archivos.

Alcibiades Pinzón Vásquez, viceministro de Ordenamiento Territorial, encargado, les transmitió un mensaje a los estudiantes, quienes recibieron sus certificados, para que actúen y hagan sus actividades con amor y pasión.

“Los felicito; esta tarea contribuye no solamente para que ustedes pasen un requisito universitario (trabajo social), sino que va a fortalecer toda la red de información que nosotros como Ministerio estamos fortaleciendo y que estamos dotando para beneficio de todo el país”, precisó.

La tarea debe seguir, por lo que el Viceministerio de Ordenamiento Territorial proyecta georreferenciar la vialidad, datos como servidumbres viales y línea de construcción, que se manejan en el Departamento de Planificación Vial de la Dirección de Ordenamiento Territorial.

“Es tener el dato de cuánto mide la servidumbre pública de cada vía. Ese es un dato que hay que tener en un mapa. Teniendo un mapa de la red vial se puede asignar datos tanto de servidumbre vial como de línea de construcción. Todo lo que es vialidad hay que mapearlo bien”, enfatizó Treuherz.

Adicional, se plantea georreferenciar las comunidades informales legalizadas de los registros de la Dirección de Asentamientos Informales. “De hecho, los asentamientos informales tienen planos con lotificación y todo”, aportó.

Por su lado, Erika Rodríguez, tutora del Servicio Social de la UP, resaltó como positiva la oportunidad que han tenido los estudiantes universitarios de aplicar el software ArcGIS dentro de su preparación profesional.

“Varios de los estudiantes están muy contentos y se les abre un abanico de opciones para desarrollar en la carrera”, expuso Rodríguez.

La empresa Esri Panamá, proveedor de ArcGIS, brindó sus instalaciones para la preparación y realización de esta última jornada del Mapatón 3.0.