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Concluyen las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional

Published

5 horas atrás

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La Asamblea Nacional finaliza hoy sus sesiones extraordinarias con la aprobación de la ley de sustancia económica, una iniciativa clave diseñada para mejorar la transparencia financiera y facilitar la salida del país de las listas grises internacionales.

Más allá de este avance legislativo, el panorama político se centra en la incertidumbre sobre la elección de la nueva junta directiva, la cual asumirá funciones el próximo 1 de julio.

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