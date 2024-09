Continúan con el análisis del proyecto de ley sobre tratamientos estéticos

Una sub comisión de la Asamblea Nacional continúa con el análisis del Proyecto de Ley, sobre tratamientos estéticos, específicamente el uso de biopolímeros. Estos productos que utilizan las mujeres, que conllevan problemáticas de salud invasivas al cuerpo. Hay regulaciones que no se están ejecutando por parte del MINSA, respecto a clínicas estéticas, salones de belleza y spa, que realizan procedimientos médicos y no se había tenido un proyecto de ley que se enfocara en este tipo de tratamientos. Aquellas sustancias que sean permitidas, deben estar reguladas por el Ministerio de Salud y cumplir con los registros sanitarios para su comercialización.