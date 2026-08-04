Corte de Perú anula condena a Ollanta Humala

La Corte de Perú declaró nula la condena contra el expresidente Ollanta Humala en el proceso por presunto lavado de activos relacionado con el caso Odebrecht. La decisión deja sin efecto la sentencia emitida en su contra y ordena que el proceso sea revisado conforme a lo establecido por el tribunal.

El fallo señala que el financiamiento de campañas políticas no constituía delito al momento de los hechos investigados, al considerar que se vulnera el principio constitucional y convencional de legalidad. La decisión marca un nuevo giro en uno de los casos judiciales más relevantes vinculados a Odebrecht en Perú.