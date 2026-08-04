Connect with us

POLÍTICA INTERNACIONAL

Corte de Perú anula condena a Ollanta Humala

POLÍTICA INTERNACIONAL

Trump asegura que las conversaciones con Irán se retomarán mientras continúan las tensiones internacionales

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Miles de migrantes irregulares cruzan la frontera entre Marruecos y España

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Arabia Saudita y EE.UU. atacan a milicias en Irak apoyadas por Irán

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Netanyahu califica su conversación con Trump como «una de las mejores»

POLÍTICA INTERNACIONAL

Corte de Perú anula condena a Ollanta Humala

Published

8 horas atrás

on

La Corte de Perú declaró nula la condena contra el expresidente Ollanta Humala en el proceso por presunto lavado de activos relacionado con el caso Odebrecht. La decisión deja sin efecto la sentencia emitida en su contra y ordena que el proceso sea revisado conforme a lo establecido por el tribunal.

El fallo señala que el financiamiento de campañas políticas no constituía delito al momento de los hechos investigados, al considerar que se vulnera el principio constitucional y convencional de legalidad. La decisión marca un nuevo giro en uno de los casos judiciales más relevantes vinculados a Odebrecht en Perú.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO5 horas atrás

Kimberly Van Der Beek recuerda a James Van Der Beek en su aniversario de bodas

A varios meses de la muerte del actor James Van Der Beek, su esposa Kimberly Van Der Beek le hizo...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Avanzan investigaciones por presuntos diplomas falsos en el Ministerio de Educación

El Ministerio Público mantiene abiertas 22 carpetas de investigación por el presunto uso de títulos falsos dentro del Ministerio de...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Presentarán anteproyecto de ley para sancionar a menores desde los 13 años por delitos graves

El diputado de la provincia de Colón, Jairo Salazar, anunció que presentará un anteproyecto de ley ante la Asamblea Nacional...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Meduca entrega computadoras a docentes de las 16 regiones escolares del país

El Ministerio de Educación (Meduca) realizó la entrega de computadoras a docentes de las 16 regiones escolares del país, con...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Operación Centauro: Policía incautan 785 paquetes de presunta droga

Durante la madrugada, unidades de la Policía Nacional realizaron la Operación Centauro en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!