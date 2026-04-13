Cristina Saralegui entrevista al panameño, Ronald Day, su exjefe de producción

Ronald Day lanza su primer libro, El Poder del Enfoque, y le abre su corazón a quien fuera su jefa en El Show de Cristina

La Reina de la televisión hispana, Cristina Saralegui, entrevista a Ronald Day, quien fue su Jefe de Producción por casi una década en El Show de Cristina.

Miami, 13 de abril de 2026. Cristina Saralegui, la mujer que durante décadas fue la voz más poderosa de la televisión hispana, volvió a sentarse frente a una cámara, pero esta vez, lo hizo para celebrar a Ronald Day, el panameño que pasó casi una década a su lado como Jefe de Producción en El Show de Cristina, y que hoy presenta al mundo su primer libro: El Poder del Enfoque.

La reina de la televisión hispana, visitó la casa de quien fuera su colaborador más cercano, el mismo que luego escalaría posiciones hasta convertirse en Presidente de Entretenimiento y Chief Content Officer de Univisión y Telemundo, uno de los ejecutivos más influyentes e innovadores de los medios en español. Hoy, escritor y conferencista, Ronald Day regresa a sus raíces de la mano de quien más lo conoce.

En una conversación íntima y cargada de emoción, Ronald le confiesa a Cristina algo que pocos se atreven a decir en voz alta: que fue ella su jefa, su mentora, su escuela, quien le abrió el camino hacia sus mayores logros.

«Yo tengo la mala costumbre, cuando leo, de subrayar las cosas en amarillo, cuando llegué al final del libro, todo estaba subrayado de amarillo. Dije: ¡qué bueno que está! Me lo leí todo. Y pensé: si es tan bueno para ayudar a la gente a tener una vida grande e importante… yo lo voy a compartir.», confesó Cristina.

El Poder del Enfoque es mucho más que un libro de liderazgo. Es una guía práctica y directa sobre cómo tomar decisiones con claridad, liderar con propósito y avanzar, en la vida personal y profesional, sin perderse en el ruido. En sus primeros días de circulación, ya está marcando tendencia y generando gran interés en el mercado.

La entrevista ya está disponible en el canal de YouTube @RonaldDayoficial, y en los canales de TV de mayor audiencia de Latinoamérica.

El libro El Poder del Enfoque está a la venta en Amazon.com, Barnes & Noble, Walmart.com, Target.com, Buscalibre.com y en las principales librerías.