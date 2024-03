Cuatro acusados del ataque en Moscú se presentan en la corte con señales de golpiza

Cuatro hombres acusados de perpetrar el ataque en una sala de conciertos de Moscú en el que más de 130 personas fueron asesinadas comparecieron el domingo ante una corte de la capital rusa con indicios de haber sido golpeados brutalmente. Uno de ellos apenas parecía estar consciente durante la audiencia, en la que enfrentaron cargos formales de terrorismo.

Un comunicado de la corte indicó que dos de los sospechosos admitieron su culpa en el atentado después de ser acusados en la audiencia preliminar, aunque el estado de los hombres generó interrogantes de si se expresaban con libertad. Previamente habían surgido reportes en la prensa rusa de que tres o los cuatro sospechosos habían reconocido su responsabilidad.

La Corte del Distrito Basmanny de Moscú acusó formalmente a Dalerdzhon Mirzoyev, de 32 años; Saidakrami Rachabalizoda, de 30; Shamsidin Fariduni, de 25, y Mukhammadsobir Faizov, de 19, de cometer un atentado terrorista grupal que derivó en la muerte de otras personas. El delito conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.

La corte ordenó que los hombres, todos ellos ciudadanos de Tayikistán, permanezcan detenidos hasta el 22 de mayo.

La prensa rusa había informado que los individuos fueron torturados al ser interrogados por los servicios de seguridad, y que Mirzoyev, Rachabalizoda y Fariduni mostraban señales de haber sido golpeados, incluida inflamación facial.

Rachabalizoda tenía una oreja muy vendada. La prensa rusa informó el sábado que a uno de los sospechosos le había sido cortada una oreja durante el interrogatorio. The Associated Press no pudo verificar el informe ni los videos que supuestamente mostraban eso.

El cuarto sospechoso, Faizov, fue llevado al tribunal desde el hospital en una silla de ruedas y permaneció sentado y con los ojos cerrados durante toda la audiencia. Recibió atención médica mientras se encontraba en la sala, donde se presentó con bata y pantalones de hospital. Se le podían ver varios cortes.