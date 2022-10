Darrell Brooks es declarado culpable por el asesinato de 6 personas 

Darrell Brooks fue encontrado culpable de 76 cargos por un jurado en Wisconsin; Entre los cargos se encuentran seis de homicidio intencional en primer grado, por lo que se enfrentará a una sentencia de cadena perpetua obligatoria por cada cargo de homicidio.

El año pasado Darrell Brooks se declaró inocente argumentando que padecía una enfermedad mental, sin embargo Brooks retiró esta declaración sin razón aparente, además despidió a los abogados que se le proporcionaron solo días antes de iniciar el juicio y optó por representarse a si mismo.

El comportamiento de Brooks durante todo el juicio fue cuestionado por muchos, ya que en sus intentos por construir su defensa se lanzó a contrainterrogatorios negándose a reconocer su propio nombre o la jurisdicción de la corte sobre él, mumurando que el juicio no estaba siendo justo.

Discutió en varios ocaciones con la jueza Jennifer Dorow, quien optó en por moverlo en más de una oportunidad a otra sala donde podía ver el proceso por video y silenciar su micrófono cuando Brooks se molestaba.

Brooks de 40 años, fue arrestado el 21 de noviembre del 2021 por conducir su camioneta Ford Escape en dirección al desfile de Navidad del poblado de Waukesha, ubicado en los suburbios de Milwaukee, en Wisconsin. Dejando un saldo de 6 muertos entre ellos el pequeño Jackson Sparks de 8 años, y cuatro miembros del grupo The Milwaukee Dancing Grannies, además de 62 heridos, de los cuales 17 eran niños.

(Con información de AP)

