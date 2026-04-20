Dirigente Luis Torres critica la regulación del transporte de lujo

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Dirigente Luis Torres critica la regulación del transporte de lujo
Luis Torres, dirigente del Movimiento 23 de Octubre, criticó que el Decreto Ejecutivo 10 no regula a los transportistas, sino a los usuarios.
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