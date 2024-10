Docenas de tigres mueren tras contraer la gripe aviar en zoos del sur de Vietnam

Más de una docena de tigres fueron incinerados luego de contraer la gripe aviar en un zoológico del sur de Vietnam, según las autoridades.

Los felinos fueron alimentados con pollo crudo comprado en granjas próximas, dijo un cuidador del zoo de Vuon Xoai, en la ciudad de Bien Hoa, según fue citado por el periódico estatal VNExpress. Una pantera y 20 tigres, entre los que había varias crías, pesaban entre 10 y 120 kilos (entre 20 y 265 libras) cuando murieron. Sus cadáveres fueron incinerados y los restos se enterraron en el recinto.

“Los tigres murieron muy rápido. Parecían débiles, se negaban a comer y murieron dos días después de caer enfermos”, aseguró el director del zoo, Nguyen Ba Phuc.

Las muestras tomadas a los animales dieron positivo por H5N1, el virus que causa la gripe aviar.

El virus fue identificado por primera vez en 1959 y se convirtió en una amenaza altamente letal para las aves migratorias y domésticas. Desde entonces ha evolucionado, y en los últimos años se ha detectado en un creciente número de animales, desde perros y gatos a leones marinos y osos polares.

En gatos, los científicos han descubierto que el virus ataca el cerebro, daña y provoca coágulos en los vasos sanguíneos y causa convulsiones y la muerte.

Otros 20 tigres están aislados para su seguimiento. En el zoo hay otros 3.000 animales, incluyendo leones, osos, rinocerontes, hipopótamos y jirafas.

Ninguno de los 30 trabajadores que atendían a los felinos dio positivo por gripe aviar y estaban bien de salud, de acuerdo con VNExpress. En otro zoo de la cercana provincia de Long An se produjo otro brote que mató a 27 tigres y tres leones en apenas en una semana en septiembre, agregó el diario.

Ocasionalmente, se detectan cepas inusuales del virus procedentes de animales en humanos. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos dijeron el jueves que dos empleados de la industria láctea en California se infectaron, lo que elevó a 16 el total de casos detectados en todo el país en 2024.

“La muerte de 47 tigres, tres leones y una pantera en el safari My Quynh y en el zoo de Vuon Xoai en pleno brote de gripe aviar en Vietnam es trágica y subraya los riesgos de mantener a los animales salvajes en cautividad”, dijo el vicepresidente de PETA, Jason Baker, a The Associated Press en un comunicado.

“La explotación de animales salvajes también pone en peligro la salud humana mundial al elevar la probabilidad de otra pandemia”, añadió.

La gripe aviar ha causado cientos de muertes en todo el mundo, la inmensa mayoría por contacto directo entre personas y aves infectadas. (AP)