¿Dónde está Aderlyn? La angustiante pregunta de todo un país

Amanecer del martes 13 de septiembre, un día que para muchos transcurría de lo más habitual, especialmente para los familiares de la niña Aderlyn quien hasta entonces, y supuestamente, estaba bajo el cuidado de uno de sus tíos maternos; mientras que su madre se encontraba en el trabajo.

Aderlyn, es una niña de 9 años de edad, de piel morena, ojos oscuros, cabello negro y algo rizado y de estatura baja “acorde a su edad”. Hasta el día 13 de septiembre, Aderlyn vivía con su madre y otros familiares y cursaba grado en la Escuela Gabriel Lewis Galindo ubicada en el el sector de Las Trancas, corregimiento de Rufina Alfaro en el distrito de San Miguelito.

Transcurría la mañana y la niña, con total normalidad y como parte de su rutina, salió de su casa, ubicada en la comunidad e Emberá Purú, corregimiento de Arnulfo Arias, rumbo a su centro de estudio, siendo pasadas las 11:30 de la mañana, supuestamente acompañada por otros compañeritos que asisten al mismo centro de enseñanzas. Quienes además, deben cruzar un puente, con “poca seguridad policial” para poder llegar al mismo.

Se hicieron las 12 medio día, la 1:00 pm, las 2:00 pm y las 3:00 de la tarde de aquel día y Aderlyn nunca llegó al colegio. De acuerdo con varios niños, ellos vieron cuando “fue subida a la fuerza a un audio color gris” y esa fue la última vez que la niña fue vista.

El día que transcurría con total normalidad durante esa mañana, se pintó de angustia, desespero, indignación e incluso de incredulidad por tener que aceptar como una realidad lo que estaba pasando. La noticia corrió como pólvora aunque, lamentablemente, no ha sido suficiente para que quien “rapto” a la niña, la devuelva.

Pese a que, en Panamá existe la Ley 230 del 24 de junio de 2021 mediante la cual se crea el Sistema de Alerta Amber para la ubicación rápida y expedita ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad, esta NO HA SIDO REGLAMENTADA, imposibilitando la ejecución de las estrategias enmarcadas en esta ley para afrontar con agilidad este tipo de situaciones.

La alerta sobre la desaparición de la niña se dió a conocer desde tempranas horas de la tarde sin embargo, no es hasta las 10 de la noche que cuentas oficiales de la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad difunden la imagen de la niña con las generales de la misma y un “DESAPARECIDA” bañado en rojo, advirtiendo la urgencia de la situación.

Familiares, vecinos, amigos y todo un país se encuentra alarmado, angustiado y a seis días de lo ocurrido se preguntan ¿Dónde está Aderlyn? preocupados por lo que pueda estar pasando esta menor.

La búsqueda de la niña no ha dado frutos a pesar de que todos los días desde aquel martes 13 de septiembre, sus vecinos, familiares, autoridades y toda una comunidad se han organizado para realizar patrullajes en busca de indicios que los lleven a dar con el paradero de la menor. De acuerdo a lo expresado por un familiar de la niña y “alguien llamó y dijo haber visto a Aderlyn por los lados de Boca la Caja”, no obstante, luego de realizadas las pesquisas en el lugar, no se encontró rastro de la menor.

Cinco mil dólares (5,000$) es la recompensa para quien de información verídica con la que logre dar con el paradero de Aderlyn Mailenis Llerena Saldaña.

Hasta el día de hoy lunes 19 de septiembre, no se conoce el paradero de la menor, el Ministerio Público ha iniciado a investigar y entrevistar a varios familiares de la menor, así como también brindar atención Psicológica para los mismo.