Entregan orden de proceder para la rehabilitación de la vía Panamericana Oeste

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dio la orden de proceder para la ejecución del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste, una de las obras viales más importantes que impulsa el Gobierno Nacional bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP).

El proyecto constituye la segunda APP desarrollada en Panamá y contempla la intervención de aproximadamente 192 kilómetros entre Loma Campana y Santiago, con una inversión de B/.312 millones, orientada a modernizar la conectividad entre Panamá Oeste y las provincias centrales, fortalecer la seguridad vial y garantizar mantenimiento permanente bajo estándares internacionales.

El acto formal de entrega de la orden de proceder se dio este jueves 21 de mayo de 2026, en el gimnasio de la Escuela de Coloncito, en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

La obra, ejecutada por el consorcio Vías del Istmo, S.A., forma parte de la estrategia impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para desarrollar infraestructura vial de alto impacto social y económico mediante esquemas modernos de financiamiento, mantenimiento y supervisión.

El mandatario expresó su complacencia por esta luz verde al inicio de labores, calificándola como un paso gigante para Panamá. Adelantó que esta obra se complementará con otros proyectos de conectividad que están en desarrollo.

“Creo que lo que estamos viendo aquí es la transformación de Panamá, de una ruta a un sistema de interconexión, gradualmente. Cuando terminemos la Línea 3 del Metro, la vida de todo el Oeste, principalmente desde La Chorrera hasta Panamá, va a cambiar”, expresó Mulino.

De igual forma, y con visión de generación de empleo para las comunidades, tuvo palabras para los responsables de la obra: “Le pido al consorcio que muestre particular interés en contratar mano de obra de los distintos pueblos de las etapas de la construcción”.

Por su parte, el ministro Andrade destacó que este modelo permite unir la capacidad de inversión privada con la rectoría y supervisión del Estado, bajo reglas claras, transparencia, disciplina fiscal y altos estándares técnicos.

“El proyecto confirma que Panamá continúa avanzando hacia una infraestructura más eficiente, planificada y sostenible”, señaló el titular del MOP.

El proyecto se desarrollará en dos tramos estratégicos. El primero abarcará desde Loma Campana hasta Penonomé, con una longitud aproximada de 91 kilómetros, mientras que el segundo comprenderá el trayecto Penonomé – Santiago, con 101 kilómetros adicionales.

El ministro también destacó que la carretera Panamericana Oeste representa mucho más que una vía, al constituir un eje estratégico para la movilidad nacional, la integración territorial, el desarrollo económico y la competitividad logística del país.

Durante su ejecución, el proyecto generará más de 2,000 empleos directos y más de 3,000 indirectos. La obra beneficiará directamente a más de 282 mil personas y mejorará la conectividad y movilidad de más de 2 millones de usuarios.

Entre las principales intervenciones, se contempla la construcción de retornos en 7 comunidades localizadas en Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías, Aguadulce y Santiago para mejorar el acceso e intersecciones; además de obras de seguridad vial, señalización horizontal y vertical, estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses con bahías de descanso.

El contrato APP tendrá una duración de 20 años e incluirá etapas de preconstrucción, construcción, operación, mantenimiento y transición. El esquema contempla tres años de construcción y 15 años de mantenimiento bajo estándares de desempeño.

Asimismo, el proyecto fue estructurado bajo estándares internacionales y cuenta con acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incorporando mecanismos de supervisión independiente, transparencia financiera y disciplina fiscal.

Andrade subrayó que la modalidad APP permite garantizar no solamente la construcción de la infraestructura, sino también su mantenimiento y operación bajo estándares de desempeño durante los próximos años, lo que se traduce en carreteras en mejores condiciones, supervisión permanente y mayor sostenibilidad para el Estado y los usuarios.

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional, a través del MOP, consolida su liderazgo en la implementación de proyectos APP en Panamá, impulsando obras orientadas a mejorar la movilidad, fortalecer la competitividad logística y elevar la calidad de vida de miles de panameños.

En la entrega de orden de proceder también acompañaron al presidente Mulino la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; el contralor general de la República, Anel Flores; el gerente regional del BID, Tomás Bermúdez; diputados de la República y autoridades locales de Arraiján.