Escritor estadounidense Paul Auster muere a los 77 años

Paul Auster, prolífico y premiado autor y cineasta conocido por una narrativa innovadora y relatos envolventes como “La trilogía de Nueva York” y “4 3 2 1”, falleció a los 77 años.

La muerte de Auster fue confirmada el miércoles por su agencia de representación literaria, la Agencia Carol Mann, que no dio más detalles. Se le había diagnosticado un cáncer en 2022.

Desde la década de 1970, Auster publicó más de 30 libros, traducidos a decenas de idiomas. Fue durante mucho tiempo un pilar del ambiente literario de Brooklyn y nunca obtuvo un gran éxito comercial en Estados Unidos, aunque era muy admirado en el extranjero por su visión cosmopolita y su estilo erudito e introspectivo. El gobierno francés le nombró caballero de la Orden de las Artes y las Letras en 1991. También fue finalista del Premio Booker e incorporado a la Academia Estadounidense de Artes y Letras. En 2006 le fue otorgado el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Descrito como el “decano de los posmodernos estadounidenses” y “el más meta de los escritores de metaficción estadounidense”, Auster combinó historia, política, experimentos de género, búsquedas existenciales y referencias personales a los escritores y la escritura. “La trilogía de Nueva York” (en inglés “The New York Trilogy”), que reúne “City of Glass” (“Ciudad de Cristal”), “Ghosts” (“Fantasmas”) y “The Locked Room” (“La habitación cerrada”), era una saga detectivesca posmoderna en la que nombres e identidades se confunden y un protagonista es un detective privado llamado Paul Auster. El breve “Travels in the Scriptorium” (“Viajes por el Scriptorium”) envuelve una historia dentro de otra cuando un preso político se ve obligado a leer una serie de textos de otras víctimas, que terminarán incluyendo el suyo.