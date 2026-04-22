POLÍTICA
Exalcalde de Colón Alex Lee fue detenido en operativo policial
El exalcalde de Colón, Alex Lee, fue detenido este mañana en medio de un operativo de la policía relacionado con la descentralización en esa provincia.
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