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Exalcalde de Colón Alex Lee fue detenido en operativo policial

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2 horas atrás

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El exalcalde de Colón, Alex Lee, fue detenido este mañana en medio de un operativo de la policía relacionado con la descentralización en esa provincia.

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