Figuras panameñas reaccionan a la muerte del legendario trombonista e ícono de la salsa Willie Colón

La salsa vuelve a estar de luto después de confirmarse la muerte de Willie Colón, quien fue una de las personalidades más importantes del género y tuvo un vínculo especial con Panamá a lo largo de su trayectoria. La noticia desató una serie de reacciones en el país, desde autoridades hasta figuras de la música local, quienes resaltaron su legado y su conexión con la cultura panameña.

Uno de los mensajes más emotivos llegó de Rubén Blades, con quien Colón formó una de las colaboraciones más significativas de la salsa. A través de las redes sociales, el cantautor panameño expresó su tristeza y envió condolencias a la familia de Colón, informando que pronto compartiría reflexiones más detalladas sobre su fallecimiento.

El compositor Omar Alfano, creador de uno de los éxitos más famosos del repertorio de Colón, también participó en las reacciones, subrayando la huella única que dejó el salsero en la música latina. Resaltó su sonido inconfundible, su habilidad con el trombón y la forma en que logró plasmar la esencia del barrio en su arte, haciéndola universal.

Desde el sector político, el ministro de Ambiente y exalcalde de la ciudad, Juan Carlos Navarro, recordó al artista como un amigo querido de Panamá. Rememoró el instante en que, en 2005, le otorgó las llaves de la Ciudad de Panamá en honor a su carrera y a los lazos que siempre mantuvo con el país, al que Colón se refería como su segunda casa.

Willie Colón, nacido en el Bronx, Nueva York, se convirtió en uno de los pilares de la salsa desde los años setenta, especialmente en su tiempo con el sello Fania Records, donde junto a Blades creó álbumes fundamentales del género como Siembra y Maestra vida. Su música incluye temas que han influido en varias generaciones y que todavía son recordados en la cultura musical latina.

La familia de Willie Colón informó que falleció a los 75 años en un hospital de Nueva York. Su legado musical, profundamente relacionado con Panamá y América Latina, se mantiene como un testimonio de una carrera que superó barreras y épocas.