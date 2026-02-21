Connect with us

ENTRETENIMIENTO

Falleció Willie Colón a los 75 años de edad

ENTRETENIMIENTO

Mel Gibson graba su nuevo proyecto bíblico en Italia

ENTRETENIMIENTO

Premio Lo Nuestro 2026: los artistas que hicieron historia esta edición

ENTRETENIMIENTO

Porto Rico: la ambiciosa cinta con la que Residente debuta como director

ENTRETENIMIENTO

James Van Der Beek renovó sus votos matrimoniales días antes de su fallecimiento

ENTRETENIMIENTO

Falleció Willie Colón a los 75 años de edad

Published

11 horas atrás

on

El reconocido cantante Willie Colón falleció este sábado a los 75 años de edad, luego de una complicación de salud que lo mantuvo hospitalizado en los últimos días.

Colón es uno de los intérpretes de salsa de mayor reconocimiento en el mundo gracias a éxitos como Idilio, Gitana, Oh, ¿qué será?, El gran varón, entre otros.

«Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre», confirmaron sus familiares a través de un comunicado.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!