Falleció Willie Colón a los 75 años de edad

El reconocido cantante Willie Colón falleció este sábado a los 75 años de edad, luego de una complicación de salud que lo mantuvo hospitalizado en los últimos días.

Colón es uno de los intérpretes de salsa de mayor reconocimiento en el mundo gracias a éxitos como Idilio, Gitana, Oh, ¿qué será?, El gran varón, entre otros.

«Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre», confirmaron sus familiares a través de un comunicado.