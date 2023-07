Fallo plagado de interés político y atentado contra la libertad de expresión

Panamá América:

Como una decisión político y que atenta contra libertad de expresión es catalogado el fallo condenatorio de la jueza liquidadora Baloísa Marquínez en el caso New Business.

Tras este fallo, la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal consideró lamentable condicionar un proceso judicial en términos electorales y advirtió que agotará todos los recursos ordinarios y extraordinarios que estén a su alcance para demostrar su inocencia.

“La defensa ve con preocupación la premura y la injerencia por encima de la ley; eso demuestra que la prioridad en este caso es una carrera entre los términos de ley y los términos del Código Electoral”, dijo Carlos Carrillo, vocero de los abogados.

Destacó que, si se desea resaltar el deseo de inhabilitar a Martinelli para las próximas elecciones, se va por el camino incorrecto.

“Aquí lo principal sería ventilar cómo es posible que a una persona inocente la hayan condenado para buscar un fin y ese es un problema ante el cual ejerceremos nuestro rol”, dijo.

“No es el momento de discutir que tu estés tratando de decir que hay blanqueo de capitales, cuando los testigos de la fiscalía dijeron que los fondos fueron lícitos y a mí nadie me ha investigado”, reaccionó el abogado.

Carrillo invitó a la opinión pública a pensar como una empresa, en el caso del Grupo Epasa, que fuera afectada, sin que nunca fue parte en el proceso.

“Porque Epasa fue afectada: porque tres personas dijeron en el estrado que sus fondos lícitos aportaron a la compra de una empresa editorial. Si hubieran dicho ‘yo me robé esta plata y la puse en Epasa’, quizás estuviéramos discutiendo si Ricardo Martinelli tuvo algo que ver”, reflexionó.

Dijo que es falso que se hubiera relacionado algunos de los fondos y más específicamente los aportados por Ricardo Martinelli con blanqueo de capitales, ya que demostraron su origen lícito y el perito de la propia fiscalía así lo concluyó en su intervención.

“Las acciones de las empresas entregadas por los propios beneficiarios demuestran que Martinelli nunca fue titular de las acciones que el juzgado ha querido relacionar con acciones ilícitas, es decir, no es posible que se condene a una persona por blanqueo de capitales, cuando los dineros aportados por él mismo fueron lícitos y el propio fallo reconoce la inexistencia de delito precedente y nisiquiera actividad ilícita precedente”, sostuvo.

Los recursos de la defensa también irán dirigidos a reiterar como en este expediente se le violaron derechos a Ricardo Martinelli, como el principio de especialidad por el cual fue traído a Panamá.

“Ricardo Martinelli en el momento que el diputado panameñista Jorge Arrocha, en un foro político, hizo las denuncias que sirvieron para iniciar por órdenes de alguien de más arriba, las investigaciones correspondientes, era diputado del Parlacen. La única autoridad que podía encauzarlo era la Corte Suprema de Justicia”, recordó.

Carrillo denunció que el proceso estuvo viciado por claras violaciones a las garantías con que goza su defendido como el manejo que se le dio a los testigos protegidos, que nunca comparecieron al juicio, a pesar de que la ley lo obliga.

“Va a quedar la mancha de la corruptela que significó la manipulación de los testigos protegidos, donde uno ni siquiera sabía quién era su abogado y lo negó”, indicó.

“No es posible que todas las personas que comparecieron defendieron la licitud de sus fondos y tal como lo refiere el propio fallo, se habla de aportes de terceros, pero simplemente se ha querido vincular a Martinelli con situaciones con las que no guarda relación y que matemáticamente no coinciden”, ilustró Carrillo.

La defensa de Ricardo Martinelli aclaró que la candidatura del empresario y político se mantiene, debido a que ningún fallo judicial en primera instancia puede o debe afectarla.

Sin embargo, lamentaron que en pleno periodo electoral se ataque la libertad de expresión, afectando tres medios de comunicación social por intereses de afectar dicha candidatura presidencial.

“Hasta donde están dispuestos a violar la ley para buscar un objetivo electoral. Ya afectaron la independencia judicial, ya afectaron los derechos de Ricardo Martinelli, van a afectar, además, el proceso electoral, el derecho a la libertad de expresión y hasta dónde estarán dispuestos para lograr un resultado”, se preguntó Carrillo.

“Usted cree que era necesario que un periódico publicara el contenido de un fallo el día 13, cuando el fallo tiene día 17, y que otro periódico lo haya replicado dos días antes”, cuestionó Carrillo.

Agregó que la acción es lamentable, reprochable y violatoria de los principios básicos de derecho.

El equipo legal advirtió que el fallo de Marquínez en el caso New Business tiene trascendencia en el sistema financiero local, que quedó cuestionado y algo que afecta al país es la falta de seguridad jurídica.

“Tú no puedes tener un registro financiero fuerte, cuando estás afectando a comerciantes, cuentahabientes y a cualquier empresa por actos por encima de la ley”, advirtió Carrillo.

Durante la audiencia fue mencionada una lista de 14 instituciones bancarias y financieras que participaron de las transacciones mencionadas por el Ministerio Público para la compra de Epasa, lo que afectó su imagen, ante un juicio que fue público.

En un mensaje público, Martinelli dijo: “Todos saben que me quieren condenar por intereses políticos, soy inocente, todo mi dinero aportado es lícito y fue demostrado. No tengo relación alguna con dinero ilícito, lo que quieren es inhabilitarme, no quieren que sea tu presidente. Quiero que sepan que voy a seguir luchando por ti y tu familia, hasta volver a ser presidente de Panamá”.

Por su parte la diputada Mayín Correa denunció que: “ La jueza Baloísa Marquínez ha prostituido a la justicia, prestándose para una infamia que el pueblo hoy está rechazando. Ha convertido la ley en una letrina dicen que a cambio de un puesto de magistrada en Chiriquí”.

Agregó que el contra Martinelli es político y que aquí en Panamá están utilizando las mismas recetas que utilizan los dictadores comunistas Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua para inhabilitar a sus adversarios, sobre todo a los que tienen más opciones.

” Esa infame sentencia política no está en firme, ni ejecutoriada, por lo tanto la candidatura de Ricardo Martinelli sigue firme apoyada por el pueblo panameño”, destacó.