Médicos extienden paro laboral en hospital regional de Chiriquí

Posterior a la realización de su asamblea general, el gremio de médicos especialistas del Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, anunciaron que aún hay puntos en los que no se han puesto de acuerdo con los funcionarios de la Caja del Seguro Social (CSS), por lo que el paro de labores se mantiene hasta solventar los inconvenientes que han venido denunciando.

Uno de los puntos en los que el gremio médico no ha logrado acuerdo con los funcionarios del seguro, radica en la no remoción del cargo al del sub director del hospital, requisito esencial para los médicos, dado que, según estos, garantiza que no habrá medidas de persecución o disciplinarias contra quienes decidieron realizar la paralización de labores por motivos de falta de medicamentos e insumos médico quirúrgicos que impiden la realización de operaciones con todas las medidas de seguridad, antes, durante y después del proceso médico.