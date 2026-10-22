Foro Económico Mundial pone a Panamá como el próximo ‘hub’ multienergético y logístico de la región

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró hoy en el Palacio de Las Garzas la Reunión Estratégica País del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), con la participación de 27 empresas líderes en el mundo, con quienes compartió los esfuerzos de su administración para fortalecer el liderazgo de Panamá en la región como respuesta al mundo que busca encontrar certidumbre, estabilidad, competitividad y verdadera conectividad.

Entre las empresas interesadas en explorar las oportunidades que ofrece Panamá están A.P. Møller-Maersk A/S, AES Corporation, Autoespar S.A. (Perú), United Nations Environment Programme (UNEP), Inter-American Development Bank, EQT Corporation, Exiger LLC, Growth Protocol, Inc., J. Safra Sarasin Asset Management, Marsh, Mastercard International Incorporated, Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., PepsiCo Inc., Port of Antwerp-Bruges, PwC, Royal Vopak, RTC Education Ltd, Stena Line Group, Swiss Reinsurance Company Ltd, Visa Inc., Cornerstone United Holdings Jamaica Ltd, Uber, The Coca-Cola Company, Naturgy y DHL Global Forwarding.

Durante su intervención en el evento —cuyo tema central fue “Panamá: El Hub Global de la Confianza, la Competitividad y el Crecimiento Sostenible”— el mandatario afirmó que el país hoy se encuentra más fuerte que nunca, lo que le ha permitido hacer frente a la emergencia y dirigir sus esfuerzos para ayudar a las personas afectadas.

En lo referente a este encuentro del Foro Económico Mundial, Mulino destacó que el entorno mundial enfrenta profundos desafíos: tensiones geopolíticas crecientes, la urgente necesidad de reconfigurar las cadenas globales de suministro para hacerlas más seguras y la apremiante responsabilidad de acelerar una transición energética justa y sostenible.

Asimismo, resaltó que, frente a la actual incertidumbre, Panamá se erige en el centro de las Américas como una respuesta “inequívoca” para los líderes corporativos y los gobiernos del mundo, al demostrar que el país es mucho más que una ubicación geográfica privilegiada en el mapa global.

“Somos una plataforma estratégica integral concebida para potenciar el comercio internacional, atraer inversión con seguridad jurídica y fomentar una cooperación internacional efectiva. Nuestra historia y nuestra vocación nacional siempre han sido unir mundos, conectar océanos y acercar mercados. Sin embargo, en la dinámica económica del siglo XXI, limitarnos a mover carga y mercancías ya no es suficiente. El mandato central de mi administración es transformar a Panamá en el mayor nodo multienergético, logístico, digital y financiero de toda nuestra región”, apuntó el presidente Mulino, quien estuvo acompañado de ministros de Estado.

El presidente Mulino explicó que esta visión país de su administración está fundamentada en cuatro pilares estratégicos. La primera, la seguridad hídrica y la modernización de la infraestructura logística del Canal de Panamá, arteria vital del comercio hemisférico y un activo estratégico global. Mencionó que la vía interoceánica está ejecutando un plan integral de infraestructura hídrica para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua en su cuenca hidrográfica.

Como segundo pilar, mencionó la transición hacia un “hub” de clase mundial amigable con el ambiente y que adopte tecnología para ser eficientes en los tiempos. Apuntó que la descarbonización del transporte marítimo y de la industria global ha dejado de ser una meta lejana para convertirse en una exigencia inmediata y “Panamá está decidida a liderar este cambio estratégico”.

Asimismo, señaló que Panamá ha impulsado una agresiva agenda internacional que busca la integración regional estratégica y la atracción de inversiones. En ese sentido, resaltó la reciente incorporación de Panamá al bloque del Mercosur como Estado Asociado, un hito histórico de articulación comercial.

“Esta integración abre rutas directas y eficientes para conectar el potencial productivo de Suramérica con Centroamérica, Norteamérica, Asia y Europa. Como les he dicho a mis colegas de Mercosur, Panamá no viene a competir con ustedes, sino a complementarlos. Panamá se consolida como la plataforma óptima para las estrategias de ‘nearshoring’ y ‘friendshoring’ de las multinacionales que buscan diversificar sus operaciones, reducir riesgos logísticos y operar desde un ecosistema logístico maduro y altamente interconectado”, subrayó, al hacer énfasis en el tercer pilar estratégico de su administración.

El gobernante también mencionó, como su cuarto pilar, el fortalecimiento institucional, la transparencia y la certidumbre jurídica, entendiendo que, para atraer y retener capital internacional de largo plazo, se requiere un entorno de negocios con reglas previsibles, instituciones sólidas y apego a los más altos estándares internacionales, un compromiso que ha asumido su administración con firmeza en la agenda de transparencia fiscal y cumplimiento normativo.

“El año pasado salimos de la lista de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la Comisión Europea. Hace unas semanas, salimos de la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales de la Unión Europea y pasamos al Anexo 2. Queremos que cada inversionista, grupo empresarial o fondo de inversión que apueste por Panamá tenga la absoluta certeza de que opera en una jurisdicción éticamente transparente, competitiva, segura y respetuosa del derecho”, añadió.

Por su parte, Alois Zwinggi, presidente y CEO del Foro Económico Mundial, expresó que el encuentro reafirma el “compromiso compartido y para que, mediante la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial, podamos aprovechar este momento y potenciar la posición estratégica de Panamá en el mundo”. Destacó, además, el liderazgo del presidente Mulino, aun en medio del proceso de reconstrucción en algunos puntos del país por el reciente terremoto.

Por su parte, Marisol Argueta, directora principal para América Latina y Miembro del Comité Ejecutivo del Foro, valoró también la importancia de la reunión como un espacio para profundizar con el Gobierno Nacional los diversos temas, junto con los participantes interesados en el país y que toman decisiones en sus empresas. “Queremos que esta reunión le sirva a Panamá para entender a dónde están los intereses y las preocupaciones de las empresas y que también los empresarios conozcan a dónde están esas grandes oportunidades que un país como Panamá tiene”, dijo.

Participaron en la reunión los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), Javier Martínez-Acha (canciller), Felipe Chapman (MEF), Juan Carlos Navarro (Ambiente), José Ramón Icaza (Asuntos para el Canal), entre otras autoridades.