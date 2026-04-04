Gattuso dimite como entrenador de Italia

Gennaro Gattuso presentó este viernes su dimisión como seleccionador de Italia tras no lograr clasificar a la «Azzurra» para el Mundial 2026, después de que lo hicieran también el presidente de la Federación, Gabriele Gravina, y el jefe de delegación, Gianluigi Buffon.

«Con el dolor en el corazón, al no haber alcanzado el objetivo que nos habíamos fijado, considero concluida mi experiencia en el banquillo de la selección», lamentó Gattuso a través en un comunicado de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

El técnico calabrés aseveró que «la camiseta ‘azzurra’ es el bien más preciado que existe en el fútbol. «Por ello, es justo facilitar desde ahora las futuras evaluaciones técnicas», agregó.