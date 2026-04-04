Connect with us

DEPORTES INTERNACIONALES

Gattuso dimite como entrenador de Italia

DEPORTES INTERNACIONALES

Con varias sorpresas se definen los últimos clasificados al Mundial

DEPORTES INTERNACIONALES

La NBA entra en su recta final con mucho por definir

DEPORTES INTERNACIONALES

LeBron se convierte en el jugador con más partidos en la historia de la NBA

DEPORTES INTERNACIONALES

Venezuela se consagra campeón del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez

DEPORTES INTERNACIONALES

Gattuso dimite como entrenador de Italia

Published

1 día atrás

on

Gennaro Gattuso presentó este viernes su dimisión como seleccionador de Italia tras no lograr clasificar a la «Azzurra» para el Mundial 2026, después de que lo hicieran también el presidente de la Federación, Gabriele Gravina, y el jefe de delegación, Gianluigi Buffon.

«Con el dolor en el corazón, al no haber alcanzado el objetivo que nos habíamos fijado, considero concluida mi experiencia en el banquillo de la selección», lamentó Gattuso a través en un comunicado de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

El técnico calabrés aseveró que «la camiseta ‘azzurra’ es el bien más preciado que existe en el fútbol. «Por ello, es justo facilitar desde ahora las futuras evaluaciones técnicas», agregó.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!