Google lanza el Pixel 10a: con precio accesible

Google ha ampliado su colección de teléfonos inteligentes con el anuncio del Pixel 10a, el modelo más económico de la gama Pixel, que se lanzará al mercado el 5 de marzo a un costo de 499 dólares.

A pesar de ser una opción de bajo costo, este nuevo dispositivo cuenta con el procesador Tensor G4, el mismo chip que se utiliza en los teléfonos de gama alta de la marca, junto con 8 GB de memoria RAM, lo que le permite utilizar herramientas avanzadas de inteligencia artificial sin perder rendimiento.

La empresa afirma que el Pixel 10a se destaca de otros teléfonos en su categoría al combinar fotografía de alta calidad, funciones inteligentes diseñadas para el uso diario y un soporte de seguridad extendido.

Diseño plano y enfoque en la sostenibilidad

El Pixel 10a presenta un diseño actualizado que prioriza la comodidad: su parte trasera es completamente plana y la barra de cámaras se integra al cuerpo del teléfono, eliminando los relieves visibles de generaciones pasadas. Además, Google ha señalado que este modelo utiliza la mayor cantidad de materiales reciclados en la serie Pixel, incorporando metales recuperados como aluminio, cobre y oro.

El dispositivo estará disponible en colores lavanda, frambuesa, gris niebla y obsidiana. Tiene una pantalla compacta y su peso es de aproximadamente 183 gramos, lo que facilita usarlo con una sola mano.

Fotografía inteligente y nuevas características de seguridad

En el área de la fotografía, el Pixel 10a incluye una cámara principal de 48 megapíxeles y un lente ultra gran angular de 13 megapíxeles, junto con herramientas de edición que utilizan inteligencia artificial. Entre estas se encuentran funciones que mejoran la iluminación de las fotos y otras que permiten añadir personas automáticamente en retratos grupales, gracias a los modelos de Gemini.

La pantalla también muestra una notable mejora, con un brillo superior al del modelo anterior, y por primera vez esta serie incluye servicios de emergencia como Satellite SOS, aumentando la seguridad del usuario incluso en áreas sin cobertura móvil.