Herrera pegó primero en la Serie de 8

El reestreno del Estadio Juan Demóstenes Arosemena no fue nada agradable para el equipo de Panamá Metro. Herrera le propinó una exhibición inmensa en la ofensiva y ganó 23×3. El compromiso finalizó en la séptima entrada por abultamiento de carreras.

Dominio absoluto herrerano

Ante un ‘Coloso de Cabo Verde’ que no alcanzó a llenarse en su totalidad, el equipo de Herrera no tuvo ningún tipo de complicaciones. Los lanzadores capitalinos no pudieron contener la aplastante presentación de los bateadores herreranos, que además aprovecharon el mal control del ‘outfield’ por parte de los ‘metrillos’. Para la parte alta tercera entrada, la diferencia llegó a ser notable: el partido se encontraba con más de 10 carreras de diferencia. La tendencia se hizo irreversible, a pesar de los intentos para descontar del conjunto local. Ningún síntoma de reacción fue visto por parte de Panamá Metro, y menos teniendo en cuenta la intachable participación del lanzador Joshua Saavedra, que tuvo participación completa en las 7 entradas en la defensiva de la escuadra ‘tiburona’.

El inicio para la escuadra capitalina fue con pie izquierdo y deberá retomar pronto la senda que lo devuelva a la serie de 7 partidos. No obstante, ya recibió una primera información agridulce para la revancha: FEDEBEIS anunció que el segundo encuentro entre Herrera y Panamá Metro se disputará en el Estadio Nacional Rod Carew, que si bien se mantiene dentro de la Ciudad de Panamá, aleja la novedad de haber estrenado el escenario en Curundú.

La fiesta de los ‘8’ sigue adelante

Entre tanto, Bocas del Toro sorprendió a Panamá Oeste y lo derrotó 6×4 en el Estadio Justino Salinas. La escuadra bocatoreña arrancó de la mejor manera, siendo incluso denominado ‘el equipo de la fecha’ por su sólida actuación ofensiva, encabezada por registrar 9 hits. El juego #2 se disputará nuevamente en La Chorrera y está programado, de forma simultánea, con los respectivos primeros partidos de Veraguas vs Panamá Este, y el de Chiriquí frente a Coclé.