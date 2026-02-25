Connect with us

Inauguran el Café Presidente, para dar una segunda oportunidad a privados de libertad

Prorrogan contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber

“Voces que Inspiran”: Masterclass by Pacific Center celebra su quinta edición en Panamá

Ministra Carles busca alternativa para jóvenes con discapacidad

MINSA reforzará acueductos rurales en Colón con tanques de almacenamiento

El Ministerio de Gobierno (Mingob) realizó la inauguración del Café Presidente, un espacio innovador que será atendido en su totalidad por personas privadas de libertad, quienes fueron previamente capacitadas por personal especializado del Hotel El Panamá by Faranda Grand.

Este proyecto que contó con la presencia de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, como invitada de honor; la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; el gerente general del hotel, Jaime Campuzano y la anfitriona del evento, Dinoska Montalvo, forma parte de los programas de resocialización y reinserción social que impulsa este Ministerio, con oportunidades reales de formación, habilidades y valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y la atención al cliente.

Montalvo enfatizó que hoy es un día absolutamente importante para el Ministerio de Gobierno, lo que nació como una idea, hoy se materializa en realmente un momento histórico para nosotros. Hemos tratado de crear esa manera en la que privados de libertad puedan mostrar su mejor versión a la sociedad, pero también poder establecer puentes de acceso desde sus centros penitenciarios hacia la sociedad.

