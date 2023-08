Índice de confianza del consumidor bajó en comparación con el mes de mayo

La medición del índice de confianza del consumidor, estudio realizado en el mes de julio de este año, marcó 86 puntos. Sin embargo, en comparación con el mes de mayo, la confianza del consumidor bajó.

La Cámara de Comercio busca captar la percepción del público con respecto a la situación económica del país y las condiciones de vida de los ciudadanos.

“La principal razón, es que no hemos podido generar las plazas de trabajos que perdimos durante la pandemia”, fue lo que expresó Domingo Barrios, presidente de The Marketing Group.

En la medición de julio de 2023, el 29% considera que es muy probable que obtenga un trabajo y el 26% estima que es bastante probable que tenga trabajo. El 16% piensa que es poco probable obtenerlo, mientras que un 23% considera que no tendrá empleo y un 6% no sabe/ no tiene idea si podrá obtener un empleo.